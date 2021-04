Chiara Ferragni mostra la “pancetta” dopo il parto: “Voglio ricordarvi che i nostri corpi sono perfetti per quello che sono” (Di martedì 27 aprile 2021) “Volevo pubblicare questo video come un gentile promemoria, per ricordarvi che i nostri corpi sono perfetti per quello che sono. Ricordate anche che una determinata posa, una luce ad hoc, e – in questo caso – un paio di leggings a vita alta, fanno sembrare il tuo fisico molto diverso da quello che è. E anche questo va bene. Cerchiamo di essere sempre gentili con i nostri corpi, parliamone nel modo migliore e ringraziamoli per quello che ci fanno vivere ogni giorno”. È questo il messaggio forte e più che mai importante nell’era dei social che Chiara Ferragni ha voluto lanciare pubblicando questo video su Instagram. Non è la prima volta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) “Volevo pubblicare questo video come un gentile promemoria, perche iperche. Ricordate anche che una determinata posa, una luce ad hoc, e – in questo caso – un paio di leggings a vita alta, fanno sembrare il tuo fisico molto diverso dache è. E anche questo va bene. Cerchiamo di essere sempre gentili con i, parliamone nel modo migliore e ringraziamoli perche ci fanno vivere ogni giorno”. È questo il messaggio forte e più che mai importante nell’era dei social cheha voluto lanciare pubblicando questo video su Instagram. Non è la prima volta ...

