Chiara Ferragni lancia il suo videogioco, ecco dove trovarlo e quanto costa. Fan delusi: 'Non è possibile...' (Di martedì 27 aprile 2021) Su le ultime novità. lancia il suo videogioco, ecco dove trovarlo e quanto costa. Fan delusi: ' Non è possibile... '. È nato il primo videogioco dedicato all'impreditrice digitale più famosa del mondo. Leggi su leggo (Di martedì 27 aprile 2021) Su le ultime novità.il suo. Fan: ' Non è... '. È nato il primodedicato all'impreditrice digitale più famosa del mondo.

Advertising

AriaJiuliet : RT @pastaIpesto: in merito al reel di Chiara ferragni dove fa vedere le sue imperfezioni (?), come sempre @amoresquallore ha centrato il pu… - dandelyeomie : capite che la ferragni non c’entra NIENTE? capite che questo movimento non è per lei o per le skinny white influenc… - Canieuest96 : RT @SereFagnoni: potevamo fare a meno del video sulla body positivity di chiara ferragni che dopo un mese dal parto non ha un filo di panci… - Canieuest96 : RT @_DAGOSPIA_: UNA “CHIARA” PRESA PER IL CULO – LA FERRAGNI MOSTRA LA PANCIA POST GRAVIDANZA PENSANDO DI LASCIARE.. - Canieuest96 : RT @merthurlover: Ed eccoci anche oggi con Chiara Ferragni che mostra i difetti di un corpo perfettamente in linea con i canoni estetici im… -