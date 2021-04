Chiara Ferragni e il messaggio body positive che fa bene a tutte

Leggi su vanityfair

(Di martedì 27 aprile 2021) Chiara Ferragni non è affatto la bambolina muta che (ancora) molti si ostinano a descrivere come tale. A un mese abbondante dal parto della sua secondogenita Vittoria, e mentre si avvicina il suo compleanno, la business woman e influencer ha postato sulla sua pagina Instagram un video nel quale, in tenuta da workout, con lo sfondo della private gym di casa Ferragnez, abbassa i leggings a vita alta, mostrando la lieve pancetta post partum.