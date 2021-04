Chi sono le influencer italiane icone del made in Italy nel mondo (Di martedì 27 aprile 2021) Non solo Chiara Ferragni. Le influencer italiane, icone dello stile made in Italy nel mondo, sono una più bella dell’altra: autrici di outfit raffinatissimi e impeccabili segnati da un gusto personale deciso. E se la migliore passerella è quella che si vede per la strada, basta dare un’occhiata alle immagini di street style che le immortalano durante le fashion week (ma anche nella quotidianità) per catturate l’essenza dei loro look. Una questione di styling calibratissimo, abbinamenti, sovrapposizioni e personalità. Proprio quest’ultima fa la differenza e le icone di stile italiano su cui abbiamo acceso i riflettori, ne hanno da vendere. Giovanna Battaglia, Anna Dello Russo, Gilda Ambrosio, Candela Pelizza e Chiara Totire sono ... Leggi su amica (Di martedì 27 aprile 2021) Non solo Chiara Ferragni. Ledello stileinneluna più bella dell’altra: autrici di outfit raffinatissimi e impeccabili segnati da un gusto personale deciso. E se la migliore passerella è quella che si vede per la strada, basta dare un’occhiata alle immagini di street style che le immortalano durante le fashion week (ma anche nella quotidianità) per catturate l’essenza dei loro look. Una questione di styling calibratissimo, abbinamenti, sovrapposizioni e personalità. Proprio quest’ultima fa la differenza e ledi stile italiano su cui abbiamo acceso i riflettori, ne hanno da vendere. Giovanna Battaglia, Anna Dello Russo, Gilda Ambrosio, Candela Pelizza e Chiara Totire...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Grazie alle nostre insistenze 15 regioni su 20 sono in zona gialla. C'era chi voleva tenere tutto in ross… - Giorgiolaporta : Davvero dovremmo permettere a questi violenti rossi di darci lezioni di #democrazia? Ieri contestavano la… - Pontifex_it : Non temere: sono le parole che il Signore rivolge a te, cara sorella, caro fratello, quando, pur tra incertezze, av… - NaraStaBocchi2 : RT @nadiarizzo1210: Il giornalista chiese a Socrates: 'Chi è che stima di più, Mazzola o Rivera?' 'Non li conosco sono qui per leggere Gra… - fmonaldi65 : RT @nadiarizzo1210: Il giornalista chiese a Socrates: 'Chi è che stima di più, Mazzola o Rivera?' 'Non li conosco sono qui per leggere Gra… -