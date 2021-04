Chi è Daria Navlnaya, la figlia di Navalny che si batte contro Putin (Di martedì 27 aprile 2021) Peggiora lo stato di salute dell’oppositore russo Alexei Navalny. Tanto che il presidente francese Emmanuel Macron ha telefonato ieri l’omologo russo Vladimir Putin e ha espresso “seria preoccupazione” per le condizioni del dissidente e il rispetto dei suoi diritti fondamentali. In una conversazione in cui si è parlato dell’Ucraina e la Libia, Macron ha detto a Putin di essere “seriamente preoccupato” per le condizioni di Navalny, secondo un comunicato dell’Eliseo. Specialmente ora che la repressione contro i movimenti e l’entourage dell’oppositore aumenta. Un tribunale di Mosca ha imposto restrizioni contro il Fondo Anticorruzione e il Fondo per la difesa dei diritti dei cittadini di Navalny. L’accusa per entrambe è di essere organizzazioni estremiste, per cui sono ... Leggi su formiche (Di martedì 27 aprile 2021) Peggiora lo stato di salute dell’oppositore russo Alexei. Tanto che il presidente francese Emmanuel Macron ha telefonato ieri l’omologo russo Vladimire ha espresso “seria preoccupazione” per le condizioni del dissidente e il rispetto dei suoi diritti fondamentali. In una conversazione in cui si è parlato dell’Ucraina e la Libia, Macron ha detto adi essere “seriamente preoccupato” per le condizioni di, secondo un comunicato dell’Eliseo. Specialmente ora che la repressionei movimenti e l’entourage dell’oppositore aumenta. Un tribunale di Mosca ha imposto restrizioniil Fondo Anticorruzione e il Fondo per la difesa dei diritti dei cittadini di. L’accusa per entrambe è di essere organizzazioni estremiste, per cui sono ...

