Chelsea | Tuchel | «Meritavamo di vincere Sono deluso»

(Di martedì 27 aprile 2021) Thomas, allenatore del, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Real Madrid Thomas, allenatore del, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Real Madrid. Le sue dichiarazioni. «di, abbiamo giocato un primo tempo di livello. Abbiamo concesso un gol su calcio piazzato. Nella ripresa abbiamo accusato un po’ di stanchezza, abbiamo riposato poco visto che abbiamo giocato due gare in trasferta. Ci serviva qualche giorno di più. Nella ripresa è stata una gara equilibrata, ma nel primo tempodiper le occasioni sprecate. Al ritorno cercheremo di». L'articolo proviene da ...

Champions, semifinale di andata. Finisce 1 - 1 al 'Di Stefano' il primo round della semifinale Champions tra un Real Madrid deludente e un buon. Fra otto giorni ritorno (apertissimo) a Stamford Bridge. Grande inizio dei Blues: miracolo di Courtois su Werner (trattasi però di gol divorato dal tedesco) al 10', quattro minuti dopo ...Era evidente la volontà di, voleva vincere con forze fresche una partita che aveva comandato per lunghi tratti . Alè mancato l'ultimo passaggio, nella ripresa le ripartenze nate dai ...Il tecnico dei Blues ThomasTuchel, però, non sembra contento della prestazione della sua squadra. Ai microfoni di Sky Sport lamenta la scarsa concretezza: "Abbiamo fatto un gran primo tempo, con ottim ...Queste le parole del tecnico del Chelsea, Tuchel, al termine della partita contro il Real terminata 1-1 valida per la semifinale di andata ...