Chelsea | Azpilicueta | «Avremmo potuto fare più gol al Real Madrid»

(Di martedì 27 aprile 2021), esterno del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match di Champions League contro il, esterno del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match di Champions League contro il. Le sue dichiarazioni. «Penso che siamo partiti molto bene, abbiamo segnato maanchesegnare di più. Poi loro hanno pareggiato su palla inattiva, sapevamo che non sarebbe stata facile: abbiamo giocato soltanto la prima partita, ora sarà decisivo il ritorno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Allenatore: Zidane 5(3 - 4 - 2 - 1) : Mendy 6; Christensen 6 Thiago Silva 6 Rüdiger 7;6 (20' st James 6) Kanté 7,5 Jorginho 6,5 Chilwell 6; Pulisic 7,5 (20' st Ziyech 6) ...Zidane(3 - 4 - 3): Mendy; Thiago Silva, Christensen, Rudiger;(66' James), Jorginho, Kante, Chilwell; Mount, Werner (66' Havertz), Pulisic (66' Ziyech). All. Tuchel Ammoniti :...