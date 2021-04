Champions League, Real Madrid-Chelsea: le formazioni ufficiali del match (Di martedì 27 aprile 2021) Alle ore 21.00 in campo Real Madrid e Chelsea.Si avvicina la prima semifinale di Champions League che vedrà opposti blancos e Blues, le formazioni ufficiali del match.Real Madrid (4-3-3): Courtois;, Militão, Varane, Nacho;Carvajal, Kroos, Casemiro, Modri?, Marcelo; Benzema, Vinícius Júnior.Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulisic, Mount; Werner. Leggi su mediagol (Di martedì 27 aprile 2021) Alle ore 21.00 in campo.Si avvicina la prima semifinale diche vedrà opposti blancos e Blues, ledel(4-3-3): Courtois;, Militão, Varane, Nacho;Carvajal, Kroos, Casemiro, Modri?, Marcelo; Benzema, Vinícius Júnior.(3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulisic, Mount; Werner.

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Real Madrid - Chelsea LIVE Commenta per primo Si riaccendono stasera i riflettori sulla Champions League , giunta alla fase clou con l'andata delle semifinali . All'Alfredo Di Stefano di Valdebebas, il Real Madrid di Zinedine Zidane ospita il Chelsea di Thomas Tuchel. Il Real Madrid sta ...

Napoli in Champions, rimonta compiuta: azzurri padroni del proprio destino Missione rimonta compiuta: dopo un inseguimento lungo mesi, il Napoli grazie al successo sul Torino riesce a entrare in zona Champions League e adesso potrà vivere le restanti partite di campionato con il grande vantaggio di essere padrone del proprio destino. Attualmente terzi Non solo: vista la piega presa dalla stagione, ...

Champions League, Real-Chelsea e Psg-Manchester City. Dove e quando vederle Corriere della Sera LIVE REAL MADRID - CHELSEA CHAMPIONS 2020/2021. DIRETTA LIVE. ORARIO, FORMAZIONI, DOVE VEDERLA PREPARTITA. Real Madrid - Chelsea è valevole per l'andata della semifinale di Champions League 2020/2021. La partita è in programma il giorno 27 aprile alle ore 21:00 allo stadi ...

Real Madrid-Chelsea, dove vederla in diretta tv e streaming Real Madrid-Chelsea, dove vedere in diretta tv e streaming il match valido per le semifinali di Champions League con inizio alle 21:00 ...

