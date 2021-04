Champions League, Real Madrid-Chelsea 1-1: Blues spreconi, i blancos reggono e attendono il ritorno (Di martedì 27 aprile 2021) All'Alfredo Di Stefano di Valdebebas è andata in scena la prima semifinale d'andata di Champions League.Real Madrid-Chelsea, Tuchel: “Ecco cosa servirà. Superlega e nuova Champions League? Vi dico la mia”In quel di Madrid i padroni di casa del Real hanno affrontato il Chelsea, una sfida molto equilibrata quella tra le due compagini che è terminata sul punteggio di 1-1. Apre le danze una rete di Pulisic che al 14' sfrutta al massimo un lancio lungo di Rudiger e dopo aver scartato Courtois deposita alle spalle proprio del portiere belga. Il pari per i blancos lo mette a segno il solito Karim Benzema che al 29', sugli sviluppi di un corner, fulmina Mendy da due passi dopo una sponda aerea di Militao. ... Leggi su mediagol (Di martedì 27 aprile 2021) All'Alfredo Di Stefano di Valdebebas è andata in scena la prima semifinale d'andata di, Tuchel: “Ecco cosa servirà. Superlega e nuova? Vi dico la mia”In quel dii padroni di casa delhanno affrontato il, una sfida molto equilibrata quella tra le due compagini che è terminata sul punteggio di 1-1. Apre le danze una rete di Pulisic che al 14' sfrutta al massimo un lancio lungo di Rudiger e dopo aver scartato Courtois deposita alle spalle proprio del portiere belga. Il pari per ilo mette a segno il solito Karim Benzema che al 29', sugli sviluppi di un corner, fulmina Mendy da due passi dopo una sponda aerea di Militao. ...

Advertising

ESPNFC : Champions League goals scored since Ronaldo left for Juventus: Karim Benzema - 15 Cristiano Ronaldo - 14 - OptaPaolo : 71 - Karim Benzema ha segnato il suo 71° gol in Champions League, diventando così il quarto in classifica cannonier… - Jon_LeGossip : Mauricio Pochettino & Neymar are coming up in PSG's pre-Manchester City Champions League semi-final press conferenc… - aParalIax : RT @ESPNFC: Champions League goals scored since Ronaldo left for Juventus: Karim Benzema - 15 Cristiano Ronaldo - 14 - spaziocalcio : Champions League, #RealMadrid e #Chelsea partono bene ma poi si accontentano: 1-1 nella prima semifinale #RMACHE… -