Champions League, Pulisic fa gol e la Nazionale USA esulta sui social (Di martedì 27 aprile 2021) Segnare un gol in Champions League è un emozione enorme per tutti i calciatori, ma può regalare un gioia anche ad un intero Paese. Ne è un esempio la rete di Christian Pulisic, valida per il momentaneo vantaggio del Chelsea (1-0) in casa del Real Madrid. La Nazionale USA ha esultato assieme all’esterno dei Blues, pubblicandone il video e alcuni messaggi sul profilo Twitter ufficiale. Nell’euforia del momento, gli statunitensi hanno dato Pulisic come miglior marcatore a stelle strisce nella competizione europea, salvo correggersi qualche minuto dopo. Infatti, con questo gol Pulisic raggiunge quota 5 gol e supera DeMarcus Beasle, ma il primo posto della speciale classifica rimane a Sacha Kljestan. CHRISTIAN Pulisic HAS SCORED IN THE ... Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) Segnare un gol inè un emozione enorme per tutti i calciatori, ma può regalare un gioia anche ad un intero Paese. Ne è un esempio la rete di Christian, valida per il momentaneo vantaggio del Chelsea (1-0) in casa del Real Madrid. LaUSA hato assieme all’esterno dei Blues, pubblicandone il video e alcuni messaggi sul profilo Twitter ufficiale. Nell’euforia del momento, gli statunitensi hanno datocome miglior marcatore a stelle strisce nella competizione europea, salvo correggersi qualche minuto dopo. Infatti, con questo golraggiunge quota 5 gol e supera DeMarcus Beasle, ma il primo posto della speciale classifica rimane a Sacha Kljestan. CHRISTIANHAS SCORED IN THE ...

Advertising

ESPNFC : Champions League goals scored since Ronaldo left for Juventus: Karim Benzema - 15 Cristiano Ronaldo - 14 - OptaPaolo : 71 - Karim Benzema ha segnato il suo 71° gol in Champions League, diventando così il quarto in classifica cannonier… - Jon_LeGossip : Mauricio Pochettino & Neymar are coming up in PSG's pre-Manchester City Champions League semi-final press conferenc… - Atropine__ : RT @ESPNFC: Champions League goals scored since Ronaldo left for Juventus: Karim Benzema - 15 Cristiano Ronaldo - 14 - BobbiCriticaI : RT @ESPNFC: Champions League goals scored since Ronaldo left for Juventus: Karim Benzema - 15 Cristiano Ronaldo - 14 -