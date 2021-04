Champions League, il primo atto si chiude 1-1: avvio sprint del Chelsea, poi il Real Madrid sale in cattedra [FOTO] (Di martedì 27 aprile 2021) Sorprese nella prima semifinale di Champions League, si sono incontrate Real Madrid e Chelsea. La sfida è stata dai due volti, inizio sprint dei Blues poi i Blancos sono saliti in cattedra e hanno dimostrato maggiore qualità. avvio sprint della squadra di Tuchel: è Werner a divorarsi il gol del vantaggio. La rete è nell’aria e arriva al 14?, Pulisic beffa Courtois e porta avanti gli ospiti. Benzema dimostra di essere un grandissimo attaccante, uno dei migliori in circolazione, prima scheggia il palo e poi trova il pareggio con una grandissima girata in area di rigore. La sfida prosegue sul filo dell’equilibrio, il Chelsea non rinuncia e prova a pungere in contropiede. Il Real ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 aprile 2021) Sorprese nella prima semifinale di, si sono incontrate. La sfida è stata dai due volti, iniziodei Blues poi i Blancos sono saliti ine hanno dimostrato maggiore qualità.della squadra di Tuchel: è Werner a divorarsi il gol del vantaggio. La rete è nell’aria e arriva al 14?, Pulisic beffa Courtois e porta avanti gli ospiti. Benzema dimostra di essere un grandissimo attaccante, uno dei migliori in circolazione, prima scheggia il palo e poi trova il pareggio con una grandissima girata in area di rigore. La sfida prosegue sul filo dell’equilibrio, ilnon rinuncia e prova a pungere in contropiede. Il...

ESPNFC : Champions League goals scored since Ronaldo left for Juventus: Karim Benzema - 15 Cristiano Ronaldo - 14 - OptaPaolo : 71 - Karim Benzema ha segnato il suo 71° gol in Champions League, diventando così il quarto in classifica cannonier… - Jon_LeGossip : Mauricio Pochettino & Neymar are coming up in PSG's pre-Manchester City Champions League semi-final press conferenc… - chema_rg3 : RT @ESPNFC: Champions League goals scored since Ronaldo left for Juventus: Karim Benzema - 15 Cristiano Ronaldo - 14 - sportface2016 : #RealMadrid sottotono, il #Chelsea non ne approfitta: tutto rimandato a Londra -