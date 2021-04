Centro medicina legale dell Inps di Pomezia trasferito a Roma: lavoratori e Sindacato scendono in Piazza (FOTO) (Di martedì 27 aprile 2021) Sono scesi in Piazza questa mattina i lavoratori dell’Inps di Pomezia insieme ai rappresentanti Sindacali per protestare contro il trasferimento delle attività del Centro di medicina legale al Tuscolano dal 1 maggio. Si tratta di un’operazione che porterà numerosi disagi ad un ampio bacino d’utenza stimato in oltre 300.000 cittadini dai Castelli al litorale. Il caso è stato sollevato anche al livello politico sia sul territorio pometino che in Regione, in entrambi casi dal Partito Democratico. Nei giorni scorsi inoltre anche l’Amministrazione Comunale di Pomezia si era interessata della questione comunicando di essere alla fine riuscita a raggiungere una sorta di compromesso con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 aprile 2021) Sono scesi inquesta mattina idiinsieme ai rappresentanti Sindacali per protestare contro il trasferimentoe attività deldial Tuscolano dal 1 maggio. Si tratta di un’operazione che porterà numerosi disagi ad un ampio bacino d’utenza stimato in oltre 300.000 cittadini dai Castelli al litorale. Il caso è stato sollevato anche al livello politico sia sul territorio pometino che in Regione, in entrambi casi dal Partito Democratico. Nei giorni scorsi inoltre anche l’Amministrazione Comunale disi era interessataa questione comunicando di essere alla fine riuscita a raggiungere una sorta di compromesso con ...

