Centomila euro di multa al supermercato di Cuneo che vendeva prodotti scaduti (Di martedì 27 aprile 2021) Cuneo I Carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Cuneo, su segnalazione di un cittadino, hanno fatto un controllo in un ipermercato nel comune di Cuneo ... Leggi su gazzettadalba (Di martedì 27 aprile 2021)I Carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di, su segnalazione di un cittadino, hanno fatto un controllo in un ipermercato nel comune di...

Advertising

repubblica : Greta dona centomila euro al progetto vaccini per i Paesi poveri - AnimaCeleste : RT @Michele_Arnese: 'Il consiglio dell’Eni chiede alla presidente di dimezzare le spese. In otto mesi del 2020 pagati 206 mila euro per all… - Ferdi__Romano : RT @Michele_Arnese: 'Il consiglio dell’Eni chiede alla presidente di dimezzare le spese. In otto mesi del 2020 pagati 206 mila euro per all… - marcobonf : RT @Michele_Arnese: 'Il consiglio dell’Eni chiede alla presidente di dimezzare le spese. In otto mesi del 2020 pagati 206 mila euro per all… - SebastianoRus10 : RT @Michele_Arnese: 'Il consiglio dell’Eni chiede alla presidente di dimezzare le spese. In otto mesi del 2020 pagati 206 mila euro per all… -

Ultime Notizie dalla rete : Centomila euro Centomila euro di multa al supermercato di Cuneo che vendeva prodotti scaduti ... mentre nei confronti del direttore del punto vendita veniva elevata dai Carabinieri una sanzione amministrativa per un importo pari a 100mila euro.

Carrozzeria Moderna: 19esimo furto. Appello al Capo dello Stato Il bottino circa 125 euro, pochissimo al confronto dei colpo da centomila euro messo a segno il 6 aprile scorso, ma è l'ennesima goccia che fa traboccare il vaso. Paolo Favaretto della carrozzeria ...

Trentuno progetti e centomila euro da distribuire il Resto del Carlino Strade forestali da recuperare Dalla Regione 100mila euro Centomila euro per le strade forestali. Sono cominciati i lavori per il recupero di quattro strade forestali nel Comune di Licciana Nardi, per un importo complessivo di centomila euro, che arrivano da ...

Tassare le multinazionali per aiutare lo sviluppo dei paesi poveri La pandemia di covid-19, la più grave crisi sanitaria mondiale da un secolo a questa parte, ci obbliga a ripensare l’idea di solidarietà internazionale. Oltre al diritto a produrre vaccini e materiale ...

... mentre nei confronti del direttore del punto vendita veniva elevata dai Carabinieri una sanzione amministrativa per un importo pari a 100milaIl bottino circa 125, pochissimo al confronto dei colpo damesso a segno il 6 aprile scorso, ma è l'ennesima goccia che fa traboccare il vaso. Paolo Favaretto della carrozzeria ...Centomila euro per le strade forestali. Sono cominciati i lavori per il recupero di quattro strade forestali nel Comune di Licciana Nardi, per un importo complessivo di centomila euro, che arrivano da ...La pandemia di covid-19, la più grave crisi sanitaria mondiale da un secolo a questa parte, ci obbliga a ripensare l’idea di solidarietà internazionale. Oltre al diritto a produrre vaccini e materiale ...