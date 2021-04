Centinaio: Fondi per i danni da gelate (Di martedì 27 aprile 2021) danni gelate, Centinaio (Mipaaf): Al lavoro per inserire Fondi in Decreto sostegni – “Per le gelate di quest’anno stiamo cercando come Governo di trovare i Fondi e provare a inserirli nel Decreto sostegni. L’altro obiettivo deve essere una proposta di legge che riduca al massimo la burocrazia e permetta di garantire Fondi immediati e certi”. Lo ha sottolineato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio partecipando al Senato alla conferenza stampa sulle azioni legislative e gli interventi a sostegno delle aziende agricole colpite dalle gelate primaverili. “Quanto accaduto nelle scorse settimane – ha detto Centinaio – è sotto gli occhi di tutti, non c’è regione che non abbia ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 aprile 2021)(Mipaaf): Al lavoro per inserirein Decreto sostegni – “Per ledi quest’anno stiamo cercando come Governo di trovare ie provare a inserirli nel Decreto sostegni. L’altro obiettivo deve essere una proposta di legge che riduca al massimo la burocrazia e permetta di garantireimmediati e certi”. Lo ha sottolineato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marcopartecipando al Senato alla conferenza stampa sulle azioni legislative e gli interventi a sostegno delle aziende agricole colpite dalleprimaverili. “Quanto accaduto nelle scorse settimane – ha detto– è sotto gli occhi di tutti, non c’è regione che non abbia ...

Advertising

AgriculturaIT : Danni gelate, Centinaio @giamma71 (Mipaaf): Al lavoro per inserire fondi in Decreto sostegni - clabellocchi : RT @Agricolae1: @SenatoStampa @LegaSalvini, danni da #gelate. @giamma71 (@Mipaaf_): Ridurre burocrazia e garantire fondi immediati e certi.… - giamma71 : RT @Agricolae1: @SenatoStampa @LegaSalvini, danni da #gelate. @giamma71 (@Mipaaf_): Ridurre burocrazia e garantire fondi immediati e certi.… - Agricolae1 : @SenatoStampa @LegaSalvini, danni da #gelate. @giamma71 (@Mipaaf_): Ridurre burocrazia e garantire fondi immediati… - 73Orlando73 : RT @MarceVann: Patuanelli e Centinaio rivedono la ripartizione dei fondi per scipparli al Sud a vantaggio del Nord. Movimento Terra è Vita… -

Ultime Notizie dalla rete : Centinaio Fondi Danni gelate, Centinaio: stiamo cercando ulteriori fondi ...legislativa che riduca al massimo la burocrazia e permetta di garantire agli agricoltori fondi immediati e certi'. Lo ha detto il sottosegretario alle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, nel ...

Bocce, 15 formazioni ferraresi per il Campionato Italiano a Squadre Sono infatti ben 15, con circa un centinaio di atleti coinvolti, le formazioni iscritte nelle ... Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato fondi ...

Centinaio: Fondi per i danni da gelate - RomaDailyNews RomaDailyNews Sos palestre: siamo invisibili Secondo i titolari, il quaranta per cento delle attività rischia di non ripartire LUCCA. C’è chi riparte e vede un briciolo di speranza in fondo al tunnel e chi invece deve attendere ancora più di un ...

L’ipocrisia attorno al calcio Fantasticano di un calcio romantico, degli oratori di una volta, di sentimenti sdolcinati, di talent scout che vedono dribblare un bambino nei vicoli dei Quartieri Spagnoli di Napoli o di Bari Vecchia ...

...legislativa che riduca al massimo la burocrazia e permetta di garantire agli agricoltoriimmediati e certi'. Lo ha detto il sottosegretario alle Politiche agricole, Gian Marco, nel ...Sono infatti ben 15, con circa undi atleti coinvolti, le formazioni iscritte nelle ... Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato...Secondo i titolari, il quaranta per cento delle attività rischia di non ripartire LUCCA. C’è chi riparte e vede un briciolo di speranza in fondo al tunnel e chi invece deve attendere ancora più di un ...Fantasticano di un calcio romantico, degli oratori di una volta, di sentimenti sdolcinati, di talent scout che vedono dribblare un bambino nei vicoli dei Quartieri Spagnoli di Napoli o di Bari Vecchia ...