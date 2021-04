“C’è la foto del bacio…”. Akash Kumar e l’ex del vip (appena lasciata). Una coppia davvero a sorpresa (Di martedì 27 aprile 2021) Una notizia bomba è stata sganciata in queste ore e riguarda l’ex naufrago de ‘L’Isola dei Famosi’, Akash Kumar. Decisamente a sorpresa è stato beccato in strada con la sua nuova fidanzata, che non è affatto un volto sconosciuto. Anzi, di lei si stava parlando con insistenza proprio in questi giorni perché si era lasciata con la dolce metà famosa. Una coppia clamorosa, che ha lasciato tutti di stucco. Nessuno si sarebbe mai immaginato di vederli infatti mano nella mano in strada. E c’è anche di più, perché a certificare il fatto che siano ormai legati sentimentalmente è stato un bacio ripreso da un filmato. Inoltre, i due si abbracciano amorevolmente e si fanno delle coccole a vicenda. A riportare la notizia è stato il portale ‘Whoopsee’. Poi è stato Giuseppe Porro a pubblicare sul suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Una notizia bomba è stata sganciata in queste ore e riguardanaufrago de ‘L’Isola dei Famosi’,. Decisamente aè stato beccato in strada con la sua nuova fidanzata, che non è affatto un volto sconosciuto. Anzi, di lei si stava parlando con insistenza proprio in questi giorni perché si eracon la dolce metà famosa. Unaclamorosa, che ha lasciato tutti di stucco. Nessuno si sarebbe mai immaginato di vederli infatti mano nella mano in strada. E c’è anche di più, perché a certificare il fatto che siano ormai legati sentimentalmente è stato un bacio ripreso da un filmato. Inoltre, i due si abbracciano amorevolmente e si fanno delle coccole a vicenda. A riportare la notizia è stato il portale ‘Whoopsee’. Poi è stato Giuseppe Porro a pubblicare sul suo ...

