Cauta la Borsa di New York alla vigilia della Fed

(Di martedì 27 aprile 2021) (Tele) – Ladi Wall Street continua la seduta all’insegnaprudenza con l’attenzione degli investitori concentrata sulla stagione delle trimestrali e sul meeting del Federal Open Market CommitteeFederal Reserve. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.965 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a 4.187 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,33%); pressoché invariato l’S&P 100 (-0,05%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto beni industriali. Al top tra i giganti di Wall Street, McDonald’s (+1,24%), Home Depot (+0,60%), Honeywell International (+0,58%) e Wal-Mart (+0,56%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su 3M, che prosegue le contrattazioni a -2,74%. ...