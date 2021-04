Catania, reddito di cittadinanza: 76 denunciati, condannati per mafia (Di martedì 27 aprile 2021) I carabinieri di Catania hanno scoperto decine di percezioni indebite del reddito di cittadinanza. I denunciati hanno omesso condanne per mafia. Catania – Percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza dall’aprile del 2019. E’ quanto hanno portato alla luce i carabinieri del comando provinciale e del Nucleo ispettorato del lavoro del capoluogo etneo. Dalle indagini è emerso che l’importo complessivo finora riscosso indebitamente è di oltre 600.000 euro. Catania, reddito di cittadinanza senza requisiti I militari e gli ispettori hanno denunciato 76 persone. Di questi, 25 sono già condannate per mafia mentre le altri 51 comprese 46 donne, hanno ottenuto il beneficio ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 aprile 2021) I carabinieri dihanno scoperto decine di percezioni indebite deldi. Ihanno omesso condanne per– Percepivano indebitamente ildidall’aprile del 2019. E’ quanto hanno portato alla luce i carabinieri del comando provinciale e del Nucleo ispettorato del lavoro del capoluogo etneo. Dalle indagini è emerso che l’importo complessivo finora riscosso indebitamente è di oltre 600.000 euro.disenza requisiti I militari e gli ispettori hanno denunciato 76 persone. Di questi, 25 sono già condannate permentre le altri 51 comprese 46 donne, hanno ottenuto il beneficio ...

