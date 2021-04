Castlevania Resurrection | disponibile una versione giocabile del titolo cancellato per Dreamcast

(Di martedì 27 aprile 2021) Qualche settimana fa, una rivelazione ha suscitato molto scalpore tra i fan die gli irriducibili di. In effetti, una fonte aveva dichiarato l'esistenza in natura di unadi. Ora le sorprese non finiscono qui perché è stata messa online una buildper tutti coloro che vogliono provarla. Ovviamente non si tratta di un gioco completopoco prima della sua uscita come si era già potuto vedere in passato, ma di una demo pre-E3 1999, presentata alla stampa e vietata al pubblico (con i bug e altri problemi tecnici che questo implica). Sulla GD-Rom del prototipo diin questione, sono giocabili cinque livelli (di cui ...

