Caso Grillo | perché il silenzio di Bonafede fa sempre più rumore

(Di martedì 27 aprile 2021) Fin dalle primissime ore dalla sua pubblicazione, il video di Beppein difesa del figlio Ciro ha innescato tanti appelli affinché componenti più o meno di spicco del Movimento 5 stelle si esponessero, prendessero le distanze da quelle parole che sconfinavano ben oltre il dolore di un padre, impregnate com’erano di un maschilismo e di un garantismo di convenienza che non tutti sono stati in grado di condannare. È stato chiesto alle donne del Movimento di schierarsi contro il Garante, e alcune – si veda la deputata Federica Daga – lo hanno fatto. È stata invocata una presa di posizione da parte di Giuseppe Conte, che si è smarcato con una esemplare dimostrazione di cerchiobottismo. Hanno parlato ex illustri e un membro del gruppo dirigente del M5s come Giancarlo Cancelleri, primo a scaricare. Continuano invece a tacere i big del Movimento, ...