Cartelle esattoriali | si ipotizza una proroga alla scadenza del 30 aprile

(Di martedì 27 aprile 2021) Il 30dovrebbe scadere la sospensione per lesospese. Ma si inizia a parlare di una30: data da segnare sul calendario, e non per essere festeggiata. Segna ladella sospensione delleinevase. Ciò vuol dire che dal 1° maggio 2021 dovrebbero ripartire 35 milioni di invii L'articolo proviene da Consumatore.com.

... eventuale una proroga della Cassa integrazione con causale Covid - 19; 2 miliardi per coprire la cancellazione delle vecchie; i versamenti legati alle...... Draghi: "Disponibili 248 mld, c'è destino del Paese" Draghi, che in Cdm in settimana potrebbe portare un nuovo decreto per prorogare la sospensione dell'invio dellee la ...Il 30 aprile dovrebbe scadere la sospensione per le cartelle esattoriali sospese. Ma si inizia a parlare di una proroga.Secondo alcune indiscrezioni, il Governo starebbe valutando un nuovo stop all’invio delle cartelle esattoriali, sospese dall’inizio della pandemia ...