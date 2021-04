Cartelle esattoriali, nuova rateizzazione: i dettagli sul funzionamento (Di martedì 27 aprile 2021) nuova rateizzazione per le Cartelle esattoriali, le quali potranno essere richieste anche se non sono state saldate le rate scadute A maggio il Fisco batterà cassa per 35 milioni di euro di versamenti ora sospesi a causa dell’emergenza legata alla pandemia. In alcuni casi si potrà chiedere la rateizzazione anche se le rate scadute in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 27 aprile 2021)per le, le quali potranno essere richieste anche se non sono state saldate le rate scadute A maggio il Fisco batterà cassa per 35 milioni di euro di versamenti ora sospesi a causa dell’emergenza legata alla pandemia. In alcuni casi si potrà chiedere laanche se le rate scadute in L'articolo proviene da Inews.it.

