Cartabianca | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 27 aprile su Rai 3

(Di martedì 27 aprile 2021)in onda272021 su Rai 3– Questa sera, martedì 272021, su Rai 3 torna, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualitàsettimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono lee glidi questa sera, 272021, diin ...

Advertising

infoitinterno : Cartabianca | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 20 aprile su Rai 3 -

Ultime Notizie dalla rete : Cartabianca anticipazioni

TPI

... ma intanto fioccano lesul possibile schema che il Governo starebbe valutando per ... ha detto ieri a "" il Ministro della Salute Roberto Speranza , commentando le parole del ...Dopo, Agorà, Ciao Maschio, l'ospitata di ieri a Domenica In è stata la goccia che ha ... Se non fossi intervenuto io dopo ledel programma Ciao maschio diffuse dalle agenzie a ...Condividi su Nuovi Eroi torna su Rai 3 a partire da lunedì 3 maggio 2021. L’appuntamento è nella fascia dell’access prime time alle ore 20:25. Il programma va in onda quotidianamente dal lunedì al ven ...Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 23 aprile 2021, in onda su Canale5. Mentre si recano a casa Aydin, Can e Sanem rimangono coinvolti in un brutto incidente.