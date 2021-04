Cannabis terapeutica, Walter De Benedetto assolto: poteva coltivarla per uso medico (Di martedì 27 aprile 2021) Walter De Benedetto, la sentenza destinata a fare storia: assolto perché il fatto non sussiste. “Quella serra non era reato” Walter De Benedetto è stato assolto. Il giudice del tribunale di Arezzo, Fabio Lombardo, ha dichiarato non colpevole di spaccio l’uomo, affetto da una grave forma di artrite reumatoide, che aveva deciso di coltivare nel giardino di casa la Cannabis per uso terapeutico. Un’auto-produzione iniziata a causa della cronica carenza di farmaci cannabinoidi per i pazienti che li utilizzano per alleviare i dolori delle loro patologie. “Ce l’abbiamo fatta – hanno detto i legali Claudio Miglio e Lorenzo Simonetti, uscendo dall’aula tra gli applausi – Walter è stato assolto perché dichiarato non colpevole ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 aprile 2021)De, la sentenza destinata a fare storia:perché il fatto non sussiste. “Quella serra non era reato”Deè stato. Il giudice del tribunale di Arezzo, Fabio Lombardo, ha dichiarato non colpevole di spaccio l’uomo, affetto da una grave forma di artrite reumatoide, che aveva deciso di coltivare nel giardino di casa laper uso terapeutico. Un’auto-produzione iniziata a causa della cronica carenza di farmaci cannabinoidi per i pazienti che li utilizzano per alleviare i dolori delle loro patologie. “Ce l’abbiamo fatta – hanno detto i legali Claudio Miglio e Lorenzo Simonetti, uscendo dall’aula tra gli applausi –è statoperché dichiarato non colpevole ...

Advertising

fattoquotidiano : CANNABIS / SENTENZA STORICA Si tratta della prima sentenza inquadrata nella nuova normativa che disciplina la prod… - petergomezblog : Cannabis terapeutica, Walter De Benedetto assolto perché il fatto non sussiste: poteva coltivarla in casa per uso m… - bendellavedova : Felice per #WalterDeBenedetto, assolto nel processo che lo vedeva accusato di coltivare cannabis terapeutica per us… - PaoloRMbtm : Cannabis terapeutica, Walter De Benedetto assolto: poteva coltivarla per uso medico. La ministra Dadone: “Giorno st… - darioricci1292 : RT @bendellavedova: Felice per #WalterDeBenedetto, assolto nel processo che lo vedeva accusato di coltivare cannabis terapeutica per uso pe… -