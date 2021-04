Cannabis terapeutica, Walter De Benedetto assolto perché il fatto non sussiste: poteva coltivarla in casa per uso medico (Di martedì 27 aprile 2021) Il gup del tribunale di Arezzo ha assolto perché il fatto non sussiste Walter De Benedetto, il disabile aretino di 48 anni, ex dipendente comunale, malato di artrite reumatoide, accusato di aver coltivato Cannabis nel giardino della propria abitazione. Il giudice ha sposato la richiesta del pm Laura Taddei che aveva chiesto l’assoluzione. Si tratta della prima sentenza inquadrata nella nuova normativa che disciplina la produzione di Cannabis in Italia a scopo terapeutico. De Benedetto, che non è in aula perché non si è sentito bene lunedì sera, ha sempre dichiarato di aver coltivato la sostanza perché non bastava la quantità riconosciutagli a scopi curativi. La vicenda era iniziata due anni fa con un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Il gup del tribunale di Arezzo hailnonDe, il disabile aretino di 48 anni, ex dipendente comunale, malato di artrite reumatoide, accusato di aver coltivatonel giardino della propria abitazione. Il giudice ha sposato la richiesta del pm Laura Taddei che aveva chiesto l’assoluzione. Si tratta della prima sentenza inquadrata nella nuova normativa che disciplina la produzione diin Italia a scopo terapeutico. De, che non è in aulanon si è sentito bene lunedì sera, ha sempre dichiarato di aver coltivato la sostanzanon bastava la quantità riconosciutagli a scopi curativi. La vicenda era iniziata due anni fa con un ...

