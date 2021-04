Cannabis terapeutica, Walter De Benedetto assolto dall’accusa di spaccio. La ministra Dadone: «Un giorno storico» – Il video (Di martedì 27 aprile 2021) Il tribunale di Arezzo ha assolto Walter De Benedetto dall’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, 49enne residente a Ripa di Olmo, in provincia di Arezzo, è affetto da una forma debilitante di artrite reumatoide e aveva iniziato a utilizzare Cannabis al posto di farmaci e antidolorifici che lo stavano «debilitando nel corpo e nella mente», come raccontato in un’intervista a Open. De Benedetto era finito sotto accusa per aver coltivato piante marijuana rischiando fino a 20 anni di carcere. Per chiedere giustizia, De Benedetto inviò anche una lettera aperta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A distanza di un anno, il gip di Arezzo ha scagionato De Benedetto e anche la pubblica accusa ha chiesto la piena ... Leggi su open.online (Di martedì 27 aprile 2021) Il tribunale di Arezzo haDedidi sostanze stupefacenti. L’uomo, 49enne residente a Ripa di Olmo, in provincia di Arezzo, è affetto da una forma debilitante di artrite reumatoide e aveva iniziato a utilizzareal posto di farmaci e antidolorifici che lo stavano «debilitando nel corpo e nella mente», come raccontato in un’intervista a Open. Deera finito sotto accusa per aver coltivato piante marijuana rischiando fino a 20 anni di carcere. Per chiedere giustizia, Deinviò anche una lettera aperta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A distanza di un anno, il gip di Arezzo ha scagionato Dee anche la pubblica accusa ha chiesto la piena ...

