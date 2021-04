Cannabis terapeutica coltivata in casa: assolto. In Italia si riaccende dibattito (Di martedì 27 aprile 2021) Coltivava Cannabis terapeutica, assolto perché il fatto non sussiste. La sentenza in Italia riaccende il dibattito sul varo di una legge ad hoc. Il Tribunale di Arezzo ha assolto Walter De Benedetto – paziente reso invalido dall’artrite reumatoide e protagonista – dall’accusa di coltivazione di sostanza stupefacente perchè “il fatto non sussiste”. La sentenza è stata emessa dal giudice Fabio Lombardo al termine della camera di consiglio. Il pubblico Laura Taddei aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato che coltivava in una mini serra allestita in casa la Cannabis per alleviare i dolori la sua malattia. Il giudice Lombardo ha ritenuto la produzione di Cannabis trovata dai carabinieri nell’abitazione di Ripa di Olmo, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021) Coltivavaperché il fatto non sussiste. La sentenza inilsul varo di una legge ad hoc. Il Tribunale di Arezzo haWalter De Benedetto – paziente reso invalido dall’artrite reumatoide e protagonista – dall’accusa di coltivazione di sostanza stupefacente perchè “il fatto non sussiste”. La sentenza è stata emessa dal giudice Fabio Lombardo al termine della camera di consiglio. Il pubblico Laura Taddei aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato che coltivava in una mini serra allestita inlaper alleviare i dolori la sua malattia. Il giudice Lombardo ha ritenuto la produzione ditrovata dai carabinieri nell’abitazione di Ripa di Olmo, ...

Advertising

fattoquotidiano : CANNABIS / SENTENZA STORICA Si tratta della prima sentenza inquadrata nella nuova normativa che disciplina la prod… - petergomezblog : Cannabis terapeutica, Walter De Benedetto assolto perché il fatto non sussiste: poteva coltivarla in casa per uso m… - bendellavedova : Felice per #WalterDeBenedetto, assolto nel processo che lo vedeva accusato di coltivare cannabis terapeutica per us… - RaiperilSociale : RT @Fondaz_Veronesi: C'è chi la usa per liberarsi del dolore cronico, chi per combattere l’epilessia e chi per contrastare gli effetti coll… - carlaluglio69 : RT @Fondaz_Veronesi: C'è chi la usa per liberarsi del dolore cronico, chi per combattere l’epilessia e chi per contrastare gli effetti coll… -