Cannabis terapeutica, assolto Walter De Benedetto: sentenza storica (Di martedì 27 aprile 2021) È un giorno storico in Italia: l'assoluzione di Walter De Benedetto è una sentenza che va ben oltre il singolo caso. assolto per la coltivazione di 27 piante di Marijuana, perché il fine non era lo spaccio, ma l'alleviamento dai dolori della sua patologia, "è stato affermato il principio del diritto di cura", la sentenza del giudice si spera porterà un cambio normativo. Perché l'assoluzione non cancella né giustifica il processo tenutosi oggi.Il giudice ha archiviato il caso perché il fatto non sussiste, esattamente come da richiesta dell'avvocato Laura Taddei. LEGGI ANCHE => Marijuana legale anche a New York: in che Paesi nel mondo l'erba è legale (anche a scopo ricreativo)? L'accusa del sistema Assente oggi in aula per un malessere accusato da Lunedì, metaforicamente con ...

