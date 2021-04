Cannabis terapeutica, assolto Walter De Benedetto. La ministra Dadone: “Giorno storico” (Di martedì 27 aprile 2021) Cannabis terapeutica, assolto Walter De Benedetto. La ministra Dadone sui social: “Giorno storico”. AREZZO – Cannabis terapeutica, assolto Walter De Benedetto dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Tribunale di Arezzo ha accettato la tesi della difesa dell’uomo: una coltivazione di Cannabis nella serra vicino casa per scopi terapeutici. Il 48enne, infatti, è affetto da anni da una severa forma di artrite reumatoide e da qui la decisione di iniziare questa cura con la Cannabis per sentire meno il dolore. “Me lo sentivo – il suo commento, riportato da La Repubblica – ero fiducioso ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 aprile 2021)De. Lasui social: “”. AREZZO –Dedall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Tribunale di Arezzo ha accettato la tesi della difesa dell’uomo: una coltivazione dinella serra vicino casa per scopi terapeutici. Il 48enne, infatti, è affetto da anni da una severa forma di artrite reumatoide e da qui la decisione di iniziare questa cura con laper sentire meno il dolore. “Me lo sentivo – il suo commento, riportato da La Repubblica – ero fiducioso ...

petergomezblog : Cannabis terapeutica, Walter De Benedetto assolto perché il fatto non sussiste: poteva coltivarla in casa per uso m… - bendellavedova : Felice per #WalterDeBenedetto, assolto nel processo che lo vedeva accusato di coltivare cannabis terapeutica per us… - 6000sardine : #IoStoConWalter Oggi #Walter sarà difronte ad un tribunale per aver provato a sentire meno dolore. Se Walter avess… - news_mondo_h24 : Cannabis terapeutica, assolto Walter De Benedetto. La ministra Dadone: “Giorno storico” - Perdukistan : RT @Radio32Info: come ricordava @Perdukistan nello speciale sulla #CannabisTerapeutica oggi sciopero della fame a sostegno di #WalterDeBen… -