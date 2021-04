Cannabis terapeutica, assolto Walter De Benedetto: ha coltivato marijuana solo per curarsi (Di martedì 27 aprile 2021) L'uomo affetto da artrite reumatoide aveva iniziato a produrre Cannabis perché il sistema sanitario non gli garantiva la quantità adeguata per alleviare il dolore. «Violato il mio diritto alla salute» Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 27 aprile 2021) L'uomo affetto da artrite reumatoide aveva iniziato a produrreperché il sistema sanitario non gli garantiva la quantità adeguata per alleviare il dolore. «Violato il mio diritto alla salute»

Advertising

fattoquotidiano : Cannabis terapeutica, Dadone: “Non capisco tutto questo timore di confrontarsi in Parlamento. Bisogna rispondere a… - fattoquotidiano : CANNABIS / SENTENZA STORICA Si tratta della prima sentenza inquadrata nella nuova normativa che disciplina la prod… - petergomezblog : Cannabis terapeutica, Walter De Benedetto assolto perché il fatto non sussiste: poteva coltivarla in casa per uso m… - Rotterdammer4 : RT @ilmanifesto: Cannabis terapeutica, assolto Walter De Benedetto | il manifesto - ANNAQuercia : Cannabis terapeutica, Dadone: “Non capisco tutto questo timore di confrontarsi in Parlamento. Bisogna rispondere a… -