Cannabis: sentenza storica ad Arezzo, tribunale assolve malato. “Coltivava marijuana per uso medico” (Di martedì 27 aprile 2021) Il pronunciamento del tribunale di Arezzo sulla vicenda di Walter De Benedetto rappresenta un passo in avanti per il principio del diritto di cura con la Cannabis a solo scopo terapeutico. Il disabile aretino di 48 anni, ex dipendente comunale, malato di artrite reumatoide, malattia rara neurodegenerativa e altamente invalidante, due anni fa era stato accusato di aver coltivato Cannabis nel giardino della propria abitazione. Il giudice Fabio Lombardo lo ha assolto perché il fatto non sussiste dichiarandolo non colpevole di spaccio e sposando la richiesta del pm Laura Taddei che aveva chiesto appunto l’assoluzione. Quella del tribunale di Arezzo è la prima sentenza inquadrata nella nuova normativa che disciplina la produzione di ... Leggi su tpi (Di martedì 27 aprile 2021) Il pronunciamento deldisulla vicenda di Walter De Benedetto rappresenta un passo in avanti per il principio del diritto di cura con laa solo scopo terapeutico. Il disabile aretino di 48 anni, ex dipendente comunale,di artrite reumatoide, malattia rara neurodegenerativa e altamente invalidante, due anni fa era stato accusato di aver coltivatonel giardino della propria abitazione. Il giudice Fabio Lombardo lo ha assolto perché il fatto non sussiste dichiarandolo non colpevole di spaccio e sposando la richiesta del pm Laura Taddei che aveva chiesto appunto l’assoluzione. Quella deldiè la primainquadrata nella nuova normativa che disciplina la produzione di ...

