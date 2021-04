Cannabis: assolto malato; Dadone, oggi giorno storico (Di martedì 27 aprile 2021) "oggi è un giorno storico. Walter De Benedetto aveva allestito una serra di marijuana per usare la sostanza a scopo terapeutico e lenire i dolori. 'Quella serra non era reato' e quindi oggi è arrivata ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) "è un. Walter De Benedetto aveva allestito una serra di marijuana per usare la sostanza a scopo terapeutico e lenire i dolori. 'Quella serra non era reato' e quindiè arrivata ...

Advertising

fattoquotidiano : CANNABIS / SENTENZA STORICA Si tratta della prima sentenza inquadrata nella nuova normativa che disciplina la prod… - 6000sardine : #Cannabis medica: ASSOLTO Walter De Benedetto! Il fatto non sussiste. 'Coltivava marijuana non per spaccio ma per… - riccardomagi : #WalterDeBenedetto ASSOLTO. La sentenza è un grido al Parlamento. Ora avanti con la battaglia per l'auto-coltivazi… - Canapa_Medicina : RT @riccardomagi: #WalterDeBenedetto ASSOLTO. La sentenza è un grido al Parlamento. Ora avanti con la battaglia per l'auto-coltivazione e… - Canapa_Medicina : RT @rtl1025: ?? #WalterDeBenedetto è stato assolto: il paziente di artrite reumatoide era imputato in un processo perché in casa coltivava #… -