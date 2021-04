Campania, al via le vaccinazioni per gli over 50: il link per prenotarsi (Di martedì 27 aprile 2021) Al via le vaccinazioni per gli over 50 in Campania. Una nuova fascia della popolazione potrà accedere da oggi alla campagna di immunizzazione prenotandosi sulla piattaforma di Soresa. Lo rende noto l’Unità di Crisi della Campania. Campania, al via le vaccinazioni per gli over 50 “Si comunica – scrive la task force regionale – che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 27 aprile 2021) Al via leper gli50 in. Una nuova fascia della popolazione potrà accedere da oggi alla campagna di immunizzazione prenotandosi sulla piattaforma di Soresa. Lo rende noto l’Unità di Crisi della, al via leper gli50 “Si comunica – scrive la task force regionale – che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

FranzPeppe : RT @rep_napoli: Vaccini, in Campania via libera alla registrazione per gli over 50 [di Antonio di Costanzo] [aggiornamento delle 07:33] htt… - rep_napoli : Vaccini, in Campania via libera alla registrazione per gli over 50 [di Antonio di Costanzo] [aggiornamento delle 07… - arianonews : Vaccini in Campania-Da oggi al via le prenotazioni per gli over 50 - SkyTG24 : Covid Campania, vaccini: da stamattina via alle adesioni degli over 50. DIRETTA - Sal16448498 : Con ultra 80, e settantenni ... da vaccinare apre ai cinquantenni. ??????Demagogo .UFFICIALE - Vaccino in Campania, do… -