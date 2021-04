Caltagirone: assemblea nomina cda, approva bilancio e cedola (Di martedì 27 aprile 2021) L'assemblea degli azionisti della holding Caltagirone ha nominato il consiglio di amministrazione per il triennio 2021 - 2023. E' composto da 12 membri. Dalla lista di maggioranza presentata da ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) L'degli azionisti della holdinghato il consiglio di amministrazione per il triennio 2021 - 2023. E' composto da 12 membri. Dalla lista di maggioranza presentata da ...

Come piangono i conti di Caltagirone Editore - Startmag Sono alcuni degli aspetti che emergono dal bilancio 2020 di Caltagirone Editore approvato ieri dall'assemblea. Tutti i dettagli Prepensionamenti a raffica, ricavi in calo, perdita di oltre 44 milioni ...

Caltagirone editore, Azzurra è il nuovo presidente del gruppo Il nuovo cda della Caltagirone Editore, votato dall’assemblea della società, ha nominato Azzurra Caltagirone presidente e Francesco Caltagirone jr e Alessandro Caltagirone vice presidenti conferendo l ...

