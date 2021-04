California, referendum per rimuovere il governatore dem Gavin Newsom: i repubblicani hanno raccolto le firme (Di martedì 27 aprile 2021) Il quorum del milione e mezzo di firme è stato superato e così il referendum voluto dai repubblicani per rimuovere il governatore Gavin Newsom, una delle stelle del partito democratico, potrà svolgersi, probabilmente in autunno. Il governatore era finito sotto accusa in particolare per la gestione troppo restrittiva della pandemia, ma ha già cominciato da tempo a raccogliere fondi per restare in sella. Ultimo precedente è quello del 2003, quando gli elettori “cacciarono” via referendum il governatore democratico Gray Davis sostituendolo con il repubblicano Arnold Schwarzenegger. In base alla legge statale, la recall election, ossia il voto di sfiducia, sottoporrà agli elettori due quesiti: se vogliono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Il quorum del milione e mezzo diè stato superato e così ilvoluto daiperil, una delle stelle del partito democratico, potrà svolgersi, probabilmente in autunno. Ilera finito sotto accusa in particolare per la gestione troppo restrittiva della pandemia, ma ha già cominciato da tempo a raccogliere fondi per restare in sella. Ultimo precedente è quello del 2003, quando gli elettori “cacciarono” viaildemocratico Gray Davis sostituendolo con il repubblicano Arnold Schwarzenegger. In base alla legge statale, la recall election, ossia il voto di sfiducia, sottoporrà agli elettori due quesiti: se vogliono ...

