Calciomercato Milan | senza Champions sfuma il colpo | Le alternative

(Di martedì 27 aprile 2021) Ilrischia di dover rivedere le sue strategie di mercato in caso di mancata qualificazione inLeague: ecco i nomi in ballo Ilrischia di mancare l’ingresso… L'articoloilLeè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : Conosciamo meglio #Maignan, il portiere che potrebbe raccogliere l'eredità di #Donnarumma al #Milan?? - SkySport : Rinnovo Donnarumma, il Milan si cautela: bloccato Maignan - SkySport : ULTIM'ORA MILAN PREVISTA QUESTA SERA LA FIRMA DI IBRAHIMOVIC L'attaccante svedese rinnova per un anno… - PianetaMilan : #Donnarumma alla #Juventus? Ecco la condizione ? - Rossonero__1899 : RT @DiMarzio: Conosciamo meglio #Maignan, il portiere che potrebbe raccogliere l'eredità di #Donnarumma al #Milan?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

...primo Il tracollo in casa della Lazio mette a rischio la qualificazione in Champions per il, ... Ecco l'articolo: https://vivoperlei..com/articolo/92919 VivoPerLei , dal 2008, è la ...Ilè costretto a valutare l'ipotesi di rimpiazzare Donnarumma ed è Maignan il favorito. Ma pare esserci anche Audero tra le opzioni. Ilrischia di perdere Gianluigi Donnarumma a parametro zero e dunque deve pensare a un eventuale sostituto. Frederic Massara ha smentito che il club stia riflettendo su altri portieri, ma le ...1 Emil Audero ha conquistato tutti. Il portiere della Samp, prodotto del settore giovanile della Juventus, sta disputando un’ottima stagione e così il mercato è pronto a mettere le mani su di lui. Su ...27/04/2021 - Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Gianluca Di Marzio per Sky Sport: "Ho smesso a 34 anni perchè mi era passata passata la voglia di giocare, sono a ...