Advertising

infoitsport : Calciomercato, flop Juventus: retroscena nello staff | Effetto domino Pirlo: doppia pista - cmdotcom : #LazioMilan, le pagelle di CM: #Tomori disastroso, #Theo è svogliato. Flop #Donnarumma - sportli26181512 : Lazio-Milan, le pagelle di CM: Tomori disastroso, Theo è svogliato. Flop Donnarumma. Correa bestia nera: Lazio-Mila… - gilnar76 : Pagelle Sampdoria #Juve ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - ruiu19 : RT @cmdotcom: Flop #Superlega e #ChampionsLeague a rischio, #Milan ribaltato in 7 giorni. #Gazidis, ma nel patto con #Agnelli c'è #Donnarum… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato flop

Calciomercato.com

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YOUTUBE.Commenta per primo Donnarumma 5: nel momento più delicato della stagione ha abbassato il livello di attenzione, forse distratto dalle tante voci sul suo futuro. Manca totalmente i tempi dell'...45' Verdi (T); st. 13' Mandragora (T), 23' Osimhen (N). Espulsi: st. 41' Mandragora. Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou (st. 12' Buongiorno), Bremer; Singo (st. 26' Zaza), Rincon, Mandragora, Verdi ...Il ceo di Spotify vuole l’Arsenal, i Glazer chiedono 4,6 miliardi per lo United e il gruppo Fenway più di 3,5 per il Liverpool. La Figc approva una norma anti-scissione, ma in Serie A tengono banco i ...