Calcio | Lo spagnolo Del Gerro Grande arbitra Manchester United - Roma

Il fischietto iberico dirigerà la semifinale d'andata di Europa League in programma giovedì all'Old Trafford NYON (SVIZZERA) - Sarò lo spagnolo Carlos del Cerro Grande a dirigere Manchester United - Roma

NamasteDavide : @OmmaleoSimpala0 @ale_taia @gigiodonna1 È uno che non ama il calcio perché vorrebbe la superlega, e chi come tifoso… - clamark80 : @itselisy Magari!!! A me piace il calcio Spagnolo - lattetiepido : RT @Fralallo_Bot: @CapitanBergomi uno dei tanti gol presi dopo un calcio d'angolo del fdp spagnolo - CapitanBergomi : RT @Fralallo_Bot: @CapitanBergomi uno dei tanti gol presi dopo un calcio d'angolo del fdp spagnolo - Fralallo_Bot : @CapitanBergomi uno dei tanti gol presi dopo un calcio d'angolo del fdp spagnolo -

Sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande a dirigere Manchester United - Roma , semifinale d'andata di Europa League in programma giovedi' sera all' Old Trafford . Con lui i connazionali Juan Carlos Yuste e ...

Donnarumma ride con Reina, tifosi del Milan infuriati. Bufera social Infatti, il portiere della Nazionale è stato immortalato dalle telecamere mentre scherzava con lo spagnolo della Lazio. Immagini che hanno fatto andare su tutte le furie i tifosi rossoneri che si ...

Sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande a dirigere la gara di andata delle semifinali di Europa League tra Manchester e Roma. Vittoria romanista a Berna, contro lo ...

Donnarumma ride con Reina, tifosi del Milan infuriati. Bufera social Infatti, il portiere della Nazionale è stato immortalato dalle telecamere mentre scherzava con lo spagnolo della Lazio. Immagini che hanno fatto andare su tutte le furie i tifosi rossoneri che si sono ...

