Calcio | Giannini | ' obiettivo è finale Europa League | contro il Manchester serve attenzione'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "La doppia sfida contro il Manchester United richiede attenzione. La finale è un'obbiettivo che da diverso tempo è nella testa di giocatori e tifosi". Lo ha detto l'ex capitano della Roma, Giuseppe Giannini, all'Adnkronos, parlando della semifinale di Europa League, che giovedì sera vedrà i giallorossi affrontare i Red Devils. L'ex numero 10 giallorosso ha detto la sua anche sull'attuale tecnico della Roma, Paulo Fonseca: "un allenatore che ha sempre fatto bene ovunque è andato e che fino ad un certo punto si è fatto valere anche qui. Poi si è un pochino perso, ma può ancora risollevare le sorti di questa stagione".

