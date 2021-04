Calcio | Galeone | ' la mia sensazione è che Allegri torni alla Juventus'

(Di martedì 27 aprile 2021) Napoli, 27 apr. - (Adnkronos) - "Non so se sarà ancora Andrea Agnelli a chiamareJuve non so chi deciderà il prossimo allenatore. Immagino Elkann, la proprietà. Può darsi anche chefine resti Agnelli, col quale Maxha un ottimo rapporto. Rivincite? No, macché. Guardate i suoi risultati. La miaè che". Lo dice Giovanni, ex allenatore e grande amico di Massimilianoin merito ad un possibile ritorno del tecnico livornese sulla panchina bianconera. "Il suo silenzio e la sua voglia di rientrare mi fa credere che ci sia qualcosa di concreto -aggiungea radio Kiss Kiss Napoli-. Allenerà, questo è certo. ...

Commenta per primo Giovanni, ex allenatore del Pescara , maestro di Massimiliano Allegri , dice la sua sul futuro dell'... Gattuso chiede solo di giocare bene e proporre: l'attenzione ...... come il Milan - le parole dia Radio Kiss Kiss Napoli - Meglio Napoli e Atalanta. Il ... Gattuso chiede solo di giocare bene e proporre".Napoli, 27 apr. - (Adnkronos) - "Non so se sarà ancora Andrea Agnelli a chiamare Allegri… Alla Juve non so chi deciderà il prossimo allenatore. Immagino Elkann, la proprietà. Può darsi anche che alla ...Napoli, 27 apr. - (Adnkronos) - "Il Napoli ha rimesso tutto a posto quando ha ritrovato i suoi uomini e la sua rosa. Anche l'assetto tattico si è riequilibrato. Gattuso ha faticato a causa dell'assenz ...