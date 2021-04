(Di martedì 27 aprile 2021) Il, a partire da questa estate, abbraccerà laversione della, un modello di innovazione verso unpiù sostenibile. Il Comitato Esecutivo Uefa ha infatti approvato una redistribuzione dei 24 milioni di euro alin tutta Europa, più di quattro volte rispetto alla cifra attuale. La riprogettazione della Uefa dellainclude la centralizzazione della sponsorizzazione e dei diritti dei media dalla fase a gironi in poi e, inoltre, attingerà anche al primo sussidio incrociato delle competizioni Uefa per club maschili. Il presidente Uefa Aleksander Ceferin ha spiegato la natura e gli obiettivi del progetto: “L’annuncio di ...

Corpo articolo La rinnovata UEFA Women's Champions League che prenderà il via quest'estate, sarà l'alba di un futuro più sostenibile per il calcio femminile, grazie a un modello di distribuzione finanziaria all'avanguardia. Il nuovo modello, introdotto per la stagione 2021/22 e approvato dal Comitato Esecutivo UEFA la scorsa settimana, ...Calcio femminile, nasce la nuova Champions League con uno sguardo al futuro, che poterà una redistribuzione dei 24 milioni ...