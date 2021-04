Calcio Champions League, chi succederà al Bayern sul trono d’Europa? (Di martedì 27 aprile 2021) Due squadre della Premier League (Manchester City e Chelsea), una rappresentante ciascuna per la Liga (Real Madrid) e la Ligue 1 (Paris Saint-Germain) saranno le protagoniste delle semifinali di Champions League 2020/21. Il prossimo 29 maggio allo Stadio olimpico Atatürk di Istanbul, in Turchia, sapremo quale tra queste quattro squadre sarà quella che salirà sul tetto d’Europa. I sorteggi delle semifinali hanno messo contro il Real al Chelsea ed il City al PSG. Entrambe le doppie sfide (si gioca con gare di andata e ritorno) partono in assoluto equilibrio e soltanto il guizzo dei vari fuoriclasse in campo potrà far pendere l’ago della bilancia verso l’una o l’altra parte. Tra tutte, la formazione che oggi sta vivendo il miglior momento di forma è proprio il PSG, finalista dell’ultima ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 27 aprile 2021) Due squadre della Premier(Manchester City e Chelsea), una rappresentante ciascuna per la Liga (Real Madrid) e la Ligue 1 (Paris Saint-Germain) saranno le protagoniste delle semifinali di2020/21. Il prossimo 29 maggio allo Stadio olimpico Atatürk di Istanbul, in Turchia, sapremo quale tra queste quattro squadre sarà quella che salirà sul tetto. I sorteggi delle semifinali hanno messo contro il Real al Chelsea ed il City al PSG. Entrambe le doppie sfide (si gioca con gare di andata e ritorno) partono in assoluto equilibrio e soltanto il guizzo dei vari fuoriclasse in campo potrà far pendere l’ago della bilancia verso l’una o l’altra parte. Tra tutte, la formazione che oggi sta vivendo il miglior momento di forma è proprio il PSG, finalista dell’ultima ...

