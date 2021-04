**Calcio: Champions, Chelsea blocca il Real sull'1-1, Benzema risponde a Pulisic** (Di martedì 27 aprile 2021) Madrid, 27 apr. (Adnkronos) - Il Chelsea di Tuchel blocca, in trasferta, sull'1-1 il Real Madrid di Zidane, nella semifinale di andata della Champions League, con Benzema che risponde al gol di Pulisic. Con la Superlega sullo sfondo, a Valdebebas le assenze condizionano Zidane, che ritrova Kroos e vara il 3-5-2, con Carvajal e Marcelo e il tandem Benzema-Vinicius Junior davanti. Tuchel risponde con il solito 3-4-3, con in avanti Pulisic e Mount a supportare Werner. I londinesi giocano meglio nel primo tempo, sprecano una occasione colossale con Werner che al 10' in ripartenza calcia da pochi metri sul corpo di Courtois. I Blues vanno a segno al 14': Rudiger serve in profondità per Pulisic che viene dimenticato dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Madrid, 27 apr. (Adnkronos) - Ildi Tuchel, in trasferta,'1-1 ilMadrid di Zidane, nella semifinale di andata dellaLeague, concheal gol di Pulisic. Con la Superlegao sfondo, a Valdebebas le assenze condizionano Zidane, che ritrova Kroos e vara il 3-5-2, con Carvajal e Marcelo e il tandem-Vinicius Junior davanti. Tuchelcon il solito 3-4-3, con in avanti Pulisic e Mount a supportare Werner. I londinesi giocano meglio nel primo tempo, sprecano una occasione colossale con Werner che al 10' in ripartenza calcia da pochi metri sul corpo di Courtois. I Blues vanno a segno al 14': Rudiger serve in profondità per Pulisic che viene dimenticato dalla ...

