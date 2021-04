Calcio: a Sky Sport i diritti tv della Serie B fino al 2024 (Di martedì 27 aprile 2021) Con una mossa che si basa su un piano triennale fino al 2024, Sky Sport ha acquisito i diritti televisivi per l’Italia della Serie B, nota anche come Serie BKT per ragioni di sponsor, tornando a trasmettere la Serie cadetta a tre anni di distanza dalle ultime partite mandate in onda. Sky ha già detenuto i diritti della B, del tutto o in parte, nelle annate dal 2003 al 2005 e poi dal 2006 al 2018. Prima di allora erano state Tele+ e Stream Tv a dare visibilità al campionato cadetto. Il pacchetto comprende 380 partite, playoff e playout per le tre stagioni considerate (2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024), andandosi ad aggiungere all’intera Serie delle competizioni continentali e ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) Con una mossa che si basa su un piano triennaleal, Skyha acquisito itelevisivi per l’ItaliaB, nota anche comeBKT per ragioni di sponsor, tornando a trasmettere lacadetta a tre anni di distanza dalle ultime partite mandate in onda. Sky ha già detenuto iB, del tutto o in parte, nelle annate dal 2003 al 2005 e poi dal 2006 al 2018. Prima di allora erano state Tele+ e Stream Tv a dare visibilità al campionato cadetto. Il pacchetto comprende 380 partite, playoff e playout per le tre stagioni considerate (2021-2022, 2022-2023 e 2023-), andandosi ad aggiungere all’interadelle competizioni continentali e ...

Advertising

pisto_gol : Ieri sera al Club di #Sky Fabio Caressa ha avuto la bella idea di invitare Flavio Tranquillo: che ha parlato di… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE B ACQUISITI I DIRITTI DEL TRIENNIO 2021/2024 Sky trasmetterà i 380 match, più playoff e playout… - SkySport : Eto'o dona 10 ambulanze in Camerun per contrastare il Covid - CiroSoprano : RT @SkySport: ?? GRANDISSIMO GOL DI BAKAYOKO ? Il francese porta in vantaggio il Napoli ?? Gli HL ?? - fisco24_info : Diritti tv: la Serie B torna su Sky: Acquistati per il campionato cadetto fino al 2024 -