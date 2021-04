Caitlyn Jenner si vuole candidare a governatrice della California (Di martedì 27 aprile 2021) (Foto: Wikipedia)L’atleta e star dei reality show Caitlyn Jenner ha annunciato la sua nuova impresa: diventare la prossima governatrice della California. In carica al momento c’è il democratico Gavin Newsom: già in passato sindaco di San Francisco, ha cominciato il mandato nel gennaio 2019 e, secondo il sistema elettorale locale, dovrebbe rimanerci fino al 2023; ma una petizione contro di lui, soprattutto per la pessima gestione dell’emergenza coronavirus, ha raggiunto oltre 1,5 milioni di firme, ottenendo il risultato di convocare nel corso del 2021 le cosiddette recall elections, una sorta di elezioni confermative. Caitlyn Jenner, nota per essere stata uno dei volti di A spasso con le Kardashian e per la sua chiacchierata transizione annunciata nel 2015, ha deciso ... Leggi su wired (Di martedì 27 aprile 2021) (Foto: Wikipedia)L’atleta e star dei reality showha annunciato la sua nuova impresa: diventare la prossima. In carica al momento c’è il democratico Gavin Newsom: già in passato sindaco di San Francisco, ha cominciato il mandato nel gennaio 2019 e, secondo il sistema elettorale locale, dovrebbe rimanerci fino al 2023; ma una petizione contro di lui, soprattutto per la pessima gestione dell’emergenza coronavirus, ha raggiunto oltre 1,5 milioni di firme, ottenendo il risultato di convocare nel corso del 2021 le cosiddette recall elections, una sorta di elezioni confermative., nota per essere stata uno dei volti di A spasso con le Kardashian e per la sua chiacchierata transizione annunciata nel 2015, ha deciso ...

