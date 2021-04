Cagliari, Giulini: «Grande emozione domenica, lotteremo fino alla fine» (Di martedì 27 aprile 2021) Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai taccuini del Corriere dello Sport. Le sue parole Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai cronisti del Corriere dello Sport che l’hanno intercettato all’aeroporto di Fiumicino. «Ci abbiamo sempre creduto, ma adesso viene il difficile. Abbiamo costruito una buona squadra, eppure ci siamo ritrovati in questa situazione senza capire perchè. Questo è il calcio. lotteremo fino alla fine, domenica ho provato una Grande emozione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tommaso, presidente del, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai taccuini del Corriere dello Sport. Le sue parole Tommaso, presidente del, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai cronisti del Corriere dello Sport che l’hanno intercettato all’aeroporto di Fiumicino. «Ci abbiamo sempre creduto, ma adesso viene il difficile. Abbiamo costruito una buona squadra, eppure ci siamo ritrovati in questa situazione senza capire perchè. Questo è il calcio.ho provato una». L'articolo proviene da Calcio News 24.

