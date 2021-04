Burkina Faso | uccisi due giornalisti spagnoli e uno irlandese in attacco jihadista Tra loro anche David Beriáin

(Di martedì 27 aprile 2021) Erano scomparsi dopo unavvenuto lunedì tra Fada Ngourma e Pama, nel sud del. E oggi è arrivata la notizia che il giornalista(nella foto) e il cameraman Roberto Fraile, entrambi, e un reporter, sono stati. Risulta invece ancora disperso un cittadinobé che era cona bordo del convoglio anti-bracconaggio. A dare la notizia dei due cittadinila ministra degli Esteri di Madrid, Arancha González. Manca la conferma ufficiale del Paese africano, ma secondo quanto scrive el Pais diverse fonti locali hanno confermato alle agenzie Reuters e Afp la morte dei due reporter., 44 anni, era conosciuto in ...

Due giornalisti spagnoli, David Beriain e Roberto Fraile, che erano stati rapiti nel corso di un'imboscata ieri insono morti. Lo riferisce El Pais. La ministra degli Esteri spagnola Arancha Gonzalez Laya ha dichiarato dando le iniziali che 'è stato confermato che i corpi trovati probabilmente sono ...Tre giornalisti europei sono stati rapiti e uccisi dopo essere stati vittima di un agguato in. L'attacco, compiuto da un gruppo terroristico, ha causato anche il ferimento di altre tre persone. Leggi anche > I tre giornalisti, due spagnoli e un irlandese, stavano realizzando un ...Tre giornalisti europei sono stati rapiti e uccisi dopo essere stati vittima di un agguato in Burkina Faso. L'attacco, compiuto da un gruppo terroristico, ha causato anche il ferimento di ...Brutale attacco in Burkina Faso, dove due reporter spagnoli e un cittadino irlandese sono stati uccisi da un commando armato. Il raid è avvenuto nella provincia di Fada N'gourma, nella zona di Pama. Q ...