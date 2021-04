Burkina Faso, “uccisi due giornalisti spagnoli e uno irlandese”. Erano a bordo di un convoglio anti-bracconaggio (Di martedì 27 aprile 2021) Erano scomparsi dopo un attacco avvenuto lunedì tra Fada Ngourma e Pama, nel sud del Burkina Faso. Ma ora sembra che i tre giornalisti, due spagnoli e uno irlandese, siano stati uccisi. Risulta invece ancora disperso un cittadino Burkinabé che era con loro a bordo del convoglio anti-bracconaggio. A dare la notizia dei due cittadini spagnoli la ministra degli Esteri di Madrid, Arancha González. Manca la conferma ufficiale del Paese africano, ma secondo quanto scrive el Pais diverse fonti locali hanno confermato alle agenzie Reuters e Afp la morte dei due reporter. #Burkina #Region Est : Les corps des 3 expatriés (2 #Espagnols & 1 #Irlandais) ont ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021)scomparsi dopo un attacco avvenuto lunedì tra Fada Ngourma e Pama, nel sud del. Ma ora sembra che i tre, duee uno, siano stati. Risulta invece ancora disperso un cittadinobé che era con loro adel. A dare la notizia dei due cittadinila ministra degli Esteri di Madrid, Arancha González. Manca la conferma ufficiale del Paese africano, ma secondo quanto scrive el Pais diverse fonti locali hanno confermato alle agenzie Reuters e Afp la morte dei due reporter. ##Region Est : Les corps des 3 expatriés (2 #Espagnols & 1 #Irlandais) ont ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Burkina Faso, sequestrati due giornalisti spagnoli 'probabilmente assassinati'. Scomparsi anche un irlandese e un b… - fattoquotidiano : Burkina Faso, “uccisi due giornalisti spagnoli”. Erano a bordo di un convoglio anti-bracconaggio: altri due scompar… - repubblica : ?? Attacco jihadista in Burkina Faso, uccisi tre giornalisti europei (due spagnoli e un irlandese) - news_mondo_h24 : Attacco jihadista in Burkina Faso. Fonti: “Uccisi tre giornalisti europei” - gemin_steven98 : RT @ilpost: Due giornalisti spagnoli sono stati uccisi in un attacco in Burkina Faso -