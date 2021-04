Burkina Faso | Spagna | il noto reporter Beriain una delle vittime

Advertising

repubblica : ?? Burkina Faso, tra le vittime dell'attacco il celebre giornalista d'inchiesta spagnolo David Beriáin, l'autore di… - Agenzia_Ansa : Burkina Faso, sequestrati due giornalisti spagnoli 'probabilmente assassinati'. Scomparsi anche un irlandese e un b… - fattoquotidiano : Burkina Faso, “uccisi due giornalisti spagnoli”. Erano a bordo di un convoglio anti-bracconaggio: altri due scompar… - zazoomblog : Chi è David Beriain l’uomo ucciso nell’attentato in Burkina Faso - #David #Beriain #l’uomo #ucciso - GrossoMarty494 : Burkina Faso, attacco a convoglio anti-bracconaggio: morti due reporter spagnoli e uno irlandese -

Ultime Notizie dalla rete : Burkina Faso

I due reporter spagnoli assassinati insono David Beriáin a e Roberto Fraile, secondo quanto hanno confermato la ong Reporter Senza Frontiere e vari media iberici. Beriáin era conosciuto in particolare come presentatore del ...I due reporter spagnoli assassinati insono David Beriáin e Roberto Fraile, secondo quanto hanno confermato la ong Reporter Senza Frontiere e vari media iberici. Beriáin era conosciuto in particolare come presentatore del ...Poco fa è arrivata la notizia che durante l'attentato in Burkina Faso sarebbe morto anche il noto documentarista David Beriain.Tre giornalisti europei sono stati rapiti e uccisi dopo essere stati vittima di un agguato in Burkina Faso. L'attacco, compiuto da un gruppo terroristico, ha causato anche il ferimento di ...