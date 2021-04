Burkina Faso | morti i tre occidentali rapiti

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 27 aprile 2021) Fonti della sicurezza, citate dal portale di notizie Infowakat, avevano indicato che l’attacco avvenuto nei pressi di Pama era stato condotto da persone armate, non identificate, contro una pattuglia dell’unità anti-bracconaggio e aveva provocato tre feriti e quattro dispersi, tra cui un membro delle forze di sicurezza. Secondo le informazioni raccolte dall’emittente radiofonica ‘Radio France Internationale’, il quarto disperso sarebbe stato un cittadino irlandese. I tre stranieri sarebbero giornalisti che lavorano per una Ong che si occupa di protezione della fauna. L’est e il nord del Paese sono da tempo teatro di attacchi da parte di gruppi jihadisti tra cui: Al Qaeda nel Sahel, il gruppo per il sostegno dell’Islam e dei musulmani (Jnim) e lo Stato islamico nel grande Sahara (Isgs). Ilè stato negli ultimi anni colpito da attacchi di ...