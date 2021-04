Burkina Faso, morti giornalisti europei rapiti. Probabile attacco jihadista (Di martedì 27 aprile 2021) Sono morti gli ostaggi occidentali rapiti ieri in Burkina Faso , in seguito a un attacco contro una pattuglia anti - bracconaggio che aveva i cronisti al seguito. Secondo quanto riporta Madrid, ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Sonogli ostaggi occidentaliieri in, in seguito a uncontro una pattuglia anti - bracconaggio che aveva i cronisti al seguito. Secondo quanto riporta Madrid, ...

Advertising

repubblica : ?? Attacco jihadista in Burkina Faso, uccisi tre giornalisti europei (due spagnoli e un irlandese) - Rvaticanaitalia : Attacco a un convoglio delle forze di sicurezza tra Fada Ngourma e Pama, nel sud del Burkina Faso: dalle prime noti… - FranCabce : RT @fattoquotidiano: Burkina Faso, “uccisi due giornalisti spagnoli”. Erano a bordo di un convoglio anti-bracconaggio: altri due scomparsi… - rosatoeu : Attacco jihadista in Burkina Faso, 'uccisi i tre giornalisti europei rapiti'. Due spagnoli e un irlandese che lavor… - serenel14278447 : Attacco jihadista in Burkina Faso, fonti dell'intelligence locale: “Uccisi i tre giornalisti europei rapiti”… -